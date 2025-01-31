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Суд без грошей не залишив. Підбірка мемів про найбагатшого пенсіонера України Ківалова

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Сергій Ківалов Новина оновлена 31 січня 2025, 16:39
Сергій Ківалов. Фото Колаж "Телеграфу"

За рік отримує майже 3 млн грн

Збільшення пенсії колишньому нардепу регіоналу Сергію Ківалову аж в 17 разів викликало резонанс у мережі. В тім з'явилось чимало дотепних мемів щодо цього.

"Телеграф" підготував найдотепніші з них. Зауважимо, що ще кілька років тому екснардеп отримував доволі високу пенсію за українськими мірками – 14 тисяч гривень.

Проте суму виплати збільшили у 17 разів. У цьому Ківалову допоміг суддя з Одеси, а також довідка з очолюваного ним університету. Тому наразі щомісяця Пенсійний фонд виплачує йому майже 246 тисяч гривень, а це майже 3 млн грн на рік.

За українськими мірками пенсія і в 14 тисяч грн вже величенька, а виплата у майже 250 тисяч — космічна. Саме на цьому один з мемів і акцентує, а також на той факт, що не усім пенсіонерам "переглядають" пенсії.

Ківалов може стати гарним прикладом того, як мала б працювати інфляція на користь пенсіонерів. Адже з ростом цін за 4 роки його місячний дохід від держави значно виріс.

Декого, звісно, цей факт дуже обурив, бо більшість пенсіонерів в Україні отримують мінімальні виплати і фактично виживають. Їх грошей ледь вистачає на покупку продуктів та ліків, деякі змушені навіть в похилому віці підробляти.

Зауважимо, що пенсію Ківалову підняли за рішенням Одеського окружного суду. Проте "дивний" стрибок доходу у екснардепа раніше фіксувався і з зарплатами, вони могли з 84 тисяч виростати до 330 грн на тій же посаді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні назвали професії із найвищими зарплатами.

Теги:
#Пенсія #Сергій Ківалов #Одеський суд