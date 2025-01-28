Хто отримує 100 тисяч? В Україні назвали професії із найвищими зарплатами

Це не тільки військові

Попри те, що великі зарплати останні роки фіксуються у військових, люди зі сфери ІТ продовжують отримувати найбільші виплати від роботодавців.

Про це розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк в інтерв'ю РБК-Україна. За її словами, великі зарплати в Україні зараз можна розділити на ті, які платять у військовій та невійськовій сферах.

На питання кореспондента щодо того, чи є в Україні ті, кому платять 100 тисяч гривень. Жовтяк відповіла, що наразі найбільше заробляють військові. Але серед підприємств невійськового сектору — це IT. Також високі заробітні плати фіксуються у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

"Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80 — 100 тисяч гривень. Інженерні професії — це мінімум 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати — в аграрному секторі", — каже директорка.

Вона пояснює, що тенденція підняття зарплат на підприємствах наразі пов'язана зі зменшенням кількості спеціалістів, тому бізнес вимушений піднімати зарплати. Водночас, за прогнозами Жовтяк, після закінчення війни зниження заробітних плат не варто очікувати.

"Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. В перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть", — розповіла Юлія Жовтяк.

То того ж, за словами директорки, понад 68% військовослужбовців з усіх опитаних після демобілізації хочуть бути підприємцями і працювати на себе.

"Минулого року ми на базі наших районних центрів зайнятості відкрили 80 офісів "Зроблено в Україні", де консультуємо громадян і бізнес стосовно всіх можливостей, які на сьогодні є по кредитуванню, грантах, різноманітних компенсаціях, пошуку персоналу", — сказала вона.

У цих центрах людям допомагають відкрити власну справу, створюючи бізнес-плани, надаючи рекомендації на різних етапах підготовки та запуску франшизи. Так, до прикладу, перший офіс "Зроблено в Україні" був відкритий у Сумах в березні 2024 року. А сьогодні вони вже працюють майже в усіх обласних та районних центрах і в Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві пропонують гідну зарплату та бронь на одній з вакансій.