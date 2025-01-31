Суд без денег не оставил. Подборка мемов о самом богатом пенсионере Украины Кивалове

В год получает почти 3 млн грн

Увеличение пенсии бывшему нардепу регионала Сергею Кивалову в 17 раз вызвало резонанс в сети. В этом появилось немало остроумных мемов на этот счет.

"Телеграф" подготовил самые смешные из них. Заметим, что еще несколько лет назад экс-нардеп получал достаточно высокую пенсию по украинским меркам – 14 тысяч гривен.

Однако ему сумму выплаты увеличили в 17 раз. В этом Кивалову помог судья из Одессы, а также справка из возглавляемого университета. Поэтому ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает ему почти 246 тысяч гривен, а это почти 3 млн грн в год.

По украинским меркам пенсия и в 14 тысяч грн уже большая, а выплата почти в 250 тысяч — космическая. Именно на этом один из мемов и акцентирует, а также на тот факт, что не всем пенсионерам "пересматривают" пенсии.

Кивалов может стать хорошим примером того, как должна работать инфляция в пользу пенсионеров. Ведь с ростом цен за 4 года его месячный доход от государства значительно вырос.

Кое-кого, конечно, этот факт очень возмутил, потому что большинство пенсионеров в Украине получают минимальные выплаты и фактически выживают. Их денег едва хватает на покупку продуктов и лекарств, некоторые вынуждены даже в преклонном возрасте подрабатывать.

Отметим, что пенсию Кивалову подняли по решению Одесского окружного суда. Однако "странный" скачок дохода у экс-нардепа ранее фиксировался и с зарплатами, они могли с 84 тысяч вырастать до 330 грн на той же должности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине назвали профессии с самыми высокими зарплатами.