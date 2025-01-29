Скільки витратили на пенсії українським суддям у 2024 році: суми просто космічні

Середня пенсія суддів у відставці в Україні складає 107 040 гривень

Станом на січень 2025 року на утриманні держави перебуває 3 908 суддів у відставці. За 2024 Пенсійний фонд України виплатив їм близько 5 мільярдів гривень пенсій.

Для порівняння, у 2023 році на ці цілі було направлено 4, 4 мільярди гривень. Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо".

Як виявилось, середня пенсія суддів у відставці в Україні становить 107 040 гривень. Таким чином виходить, що за 2024 рік із Пенсійного фонду було виділено на їх утримання понад 5 мільярдів гривень.

Крім цього журналістам вдалося дізнатися, що у 2024 році у відставку пішли 238 суддів, які у 2025 році також отримуватимуть так звані "спеціальні" пенсії.

Для порівняння наводяться цифри минулих років. Так, у 2023 році пенсійний фонд України виплатив суддям 4,4 млрд. гривень, а з січня по квітень 2024-го — 1,1 млрд. гривень.

У 2022 році на утримання суддів було витрачено 4,1 млрд гривень.

Що відомо про розмір пенсій для суддів

З 1 січня 2024 року середній розмір пенсії суддів в Україні збільшився з 99 837 грн до 106 057 грн (середня виплата). Слід зазначити, що суддя, на відміну від звичайного українця, має право отримувати на пенсії виплату, розмір якої становить певний відсоток від зарплати на тій посаді, яку він обіймав, а саме від 50% до 90% залежно від стажу.

Середня виплата для українців, які вийшли на пенсію на загальних засадах, становить 5,6 тис. грн. Проте на практиці більшість (6,4 мільйона із 10,3 мільйона пенсіонерів) отримують 5 тисяч гривень на місяць. Це нижче за реальний прожитковий мінімум.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київський суддя разом із сім’єю живе у маєтку за мільйон доларів. Окрім будинку на території у 4 гектари розташовані озера та виноградники.