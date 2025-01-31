Екснардеп став найбагатшим пенсіонером в Україні: хто це та скільки отримує

На рік загальним розмір пенсії становить майже 3 млн. гривень

Найбільшу пенсію в Україні призначили колишньому нардепу-регіоналу Сергію Ківалову. Щомісяця Пенсійний фонд виплачує йому майже 246 тисяч гривень.

Про це пише OBOZ.UA. Зазначається, що ще кілька років тому екснардеп отримував високу пенсію за українськими мірками – 14 тисяч гривень. Збільшити виплати у 17 разів, як наголосили журналісти видання, Ківалову допомогли суддя з Одеси, а також довідка з очолюваного ним університету.

"Колишній регіонал, нардеп багатьох скликань, який фігурує у розслідуванні НАБУ щодо корупції суддів, щомісяця отримує від ПФУ 245 тис. 990 грн і 46 коп. На рік це майже 3 млн грн", — йдеться у матеріалі.

У Міністерстві соцполітики виданню не назвали ні імені найбагатшого пенсіонера, ні навіть номера судової справи, яка допомогла так підняти пенсію. Аналогічна ситуація сталася й із ПФУ.

Завдяки джерелам у судовій системі виданню вдалося знайти рішення, завдяки якому вдалося отримати пенсію у такому розмірі. Позивач – Сергій Ківалов. Наголошується, що зараз він працює президентом Міжнародного гуманітарного університету. Це приватний вищий навчальний заклад в Одесі, засновником якого є компанія з Багамських Островів "Голден Гейт Бай Лімітед". Однак за Януковича Ківалова у ЗМІ називали "тіньовим куратором судової системи".

Також відомо, що протягом 19 років Ківалов був членом, то головою Вищої ради юстиції (після реорганізації – Вища рада правосуддя), яка призначала і звільняла суддів.

"У плівках НАБУ із приватними розмовами суддів Окружного адміністративного суду Києва згадується і Ківалов. Тоді колишній голова суду Павло Вовк просив Ківалова підтримати рішення проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВКРСУ)", — зазначено у матеріалі.

"Проти ВККС зробили рішення. І всіх одразу хвилює думка Сергія Васильовича (Ківалова. – Ред). Я сказав: "Якщо ви Сергія Васильовича самі наберете, якщо це проти ВККС, значить згідно із законом. А якщо згідно із законом – він завжди підтримає", – звертався Вовк до Ківалова.

Журналісти пишуть, що саме судді допомогли Ківалову стати володарем найбільшої пенсії в Україні. Зазвичай, такі пенсії можуть отримувати виключно судді КСУ, Верховного суду, голови апеляційних судів. Водночас у законі зазначено, що судді отримують не пенсію, а довічне утримання. Ківалов зміг здобути абсолютно ексклюзивні пенсійні права.

Як з’ясувалося, у квітні 2020-го він звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області з вимогою перерахувати йому пенсію з огляду на те, що в країні зросла зарплата народного депутата, а також слід врахувати його зарплату на новому місці роботи — Міжнародному гуманітарному університеті. Тоді його пенсія становила 14 тисяч гривень.

Однак, оскільки народні обранці виходять на пенсію за тими самими правилами, що й звичайні українці, ПФУ відмовив йому в перерахунку. Тоді екснардеп пішов до Одеського окружного адміністративного суду, щоб оскаржити рішення урядовців.

"Як йдеться в матеріалах справи, що є в розпорядженні OBOZ.UA, до суду Ківалов приніс довідку про зарплату народного депутата-голови комітету в розмірі 44,1 тис. грн (з урахуванням надбавки), а також довідку з Міжнародного гуманітарного університету, який він очолює Якби йому призначили пенсію в розмірі 90% зарплати нардепа, він отримав би всього 39,7 тис. грн зарплату", — кажуть журналісти.

Виходить, що якщо його зарплата у жовтні 2019 року становила 84,7 тис. грн, то вже у листопаді вона зросла до 442,7 тис. грн грн. За кілька місяців, до лютого 2020 року, він отримував від 332,8 тис. грн. Суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайло Кравченко прийняв рішення зобов’язати провести перерахунок на підставі довідки, виданої Управлінням справами Апарату Верховної Ради України № 15/26-469(44255) від 21.02.2020 року та довідки про доходи від 07.02.2020 р.. № 4), виданої Міжнародним гуманітарним університетом, без обмеження максимальним розміром".

Зазначається, що фактично Ківалов у своєму університеті різко підняв свою зарплату і через кілька місяців отримав довідку, щоб з урахуванням нової зарплати отримати значне підвищення пенсії.

Сергій Ківалов — що про нього відомо

Вперше Сергія Ківалова було обрано народним депутатом України у 1998 році й очолював підкомітет парламентської реформи та парламентського контролю ВР. А 2002 року він знову переміг на виборах до парламенту в мажоритарному окрузі Одеси.

Із лютого по грудень 2004 року Сергій Ківалов був головою Центральної виборчої комісії. А з грудня 2004 до травня 2006 року — ректором Одеської національної юридичної академії.

У 2006 та 2007 роках Ківалов ще двічі ставав нардепом України від "Партії регіонів" і очолював комітет ВР з питань правосуддя.

З грудня 2012 року по листопад 2014 року був парламентарієм VII скликання, висуванцем від "Партії регіонів" по одномандатному округу в Одеській області. Ківалов голосував за "диктаторські закони", які обмежували права громадян на свободу слова.

Восени 2014 року політик знову пройшов до Ради, а у квітні 2016 увійшов до "Опозиційного блоку". На дострокових парламентських виборах 2019 року Ківалов також балотувався мажоритарним округом Одеської області, але програв.

2020 року брав участь у виборах мера Одеси від "Української морської партії Сергія Ківалова". У першому турі він посів п’яте місце (6,06% голосів), а у другому турі підтримав кандидата від ОПЗЖ Миколи Скорика.

Зазначимо, що Сергій Ківалов отримав із рук Путіна дві нагороди. 2009 року йому вручили орден Дружби, а 2013 — медаль Пушкіна. Останню нагороду Ківалов отримав за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні. Попри те, що війна з Росією триває з 2014 року, зокрема повномасштабне вторгнення з лютого 2022 року, ексрегіонал не відмовився публічно від путінських нагород.

Сергій Ківалов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Ківалов отримав поранення через ракетні обстріли Одеси 29 квітня 2024 року. Медики "швидкої" забрали його до лікарні.