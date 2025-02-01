У лютому зима нарешті повернеться до України: де чекати на снігопади

Синоптики зробили прогноз погоди на 1-5 лютого

В Україну на початку лютого йде похолодання, і повернуться снігопади. У найближчі кілька днів снігова погода огорне всі українські області.

Такий прогноз опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики розповіли, яких погодних сюрпризів та де варто чекати з 1 по 5 лютого.

Так, у суботу, 1 лютого, на Закарпатті пройде сніг із дощем. У центральній, південній та східній областях варто чекати на дощі. На решті території України – хмарно.

2 лютого температура повітря почне поступово знижуватись. У західній частині пройде сніг з дощем, а на півдні погода буде дощовою. В решті областей буде хмарно.

У понеділок, 3 лютого, синоптики обіцяють мокрий сніг із дощем на півдні країни. У решті — йтиме сніг. Проте опади не торкнуться Закарпаття, Львівщини та Волинської області.

4 лютого у південних областях варто очікувати мокрого снігу з дощем. У Чернівецькій та Львівській областях, а також на Закарпатті без опадів. В решті областей — сніг.

5 лютого усю країну накриє справжня зимова погода. Сніг очікується у кожній області протягом дня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". А кінець лютого особливо потішить своєю погодою.