В феврале зима наконец вернется в Украину: где ждать снегопады

Синоптики сделали прогноз погоды на 1-5 февраля

В Украину в начале февраля идет похолодание, и вернутся снегопады. В ближайшие несколько дней снежная погода окутает все украинские области.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики рассказали, каких погодных сюрпризов и где стоит ждать с 1 по 5 февраля.

Так, в субботу, 1 февраля, на Закарпатье пройдет снег с дождем. В центральной, южной и восточной областях стоит ждать дождей. На остальной территории Украины — облачно.

2 февраля температура воздуха начнет постепенно снижаться. В то же время в западной части пройдет снег с дождем, а на юге погода будет дождливой. В остальных областях будет облачно.

В понедельник, 3 февраля, синоптики обещают мокрый снег с дождем на юге страны. В остальной части — будет идти снег. Однако осадки не коснутся Закарпатья, Львовщины и Волынской области.

4 февраля в южных областях стоит ожидать мокрого снега с дождем. В Черновицкой и Львовской областях, а также на Закарпатье — без осадков. В остальных областях — снег.

5 февраля всю страну накроет настоящая зимняя погода. Снег ожидается в каждой области на протяжении дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". А конец февраля особенно порадует своей погодой.