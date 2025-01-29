В Україну суне арктичне похолодання. Коли і де вдарять морози до -16

Спочатку похолодання торкнеться західних областей

Після аномально теплого січня Україну очікує різке похолодання – температура повітря місцями опуститься до -16 градусів за Цельсієм. Перша декада лютого принесе в країну справжню зимову погоду з сильними морозами та холодними ночами.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Зокрема, холодний фронт почне заходити на територію України вже 5 лютого.

Спочатку похолодання торкнеться західних областей, тоді як на сході, півночі та півдні ще утримуватиметься плюсова температура.

Погода в Україні 6 лютого, Ventusky

Вже в ніч з 5 на 6 лютого в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -9°C, а на Житомирщині, Вінниччині та Донбасі — до -5°C. На решті території очікується від -4 до -1 градуса морозу.

Погода в Україні 7 лютого, Ventusky

Погода в Україні 8 лютого, Ventusky

Погода в Україні 9 лютого, Ventusky

Найхолодніша погода очікується в ніч на 9 лютого. На Вінниччині та Житомирщині температура знизиться до -16 градусів. У центральних та південних областях буде дещо тепліше – до -5°C.

Погода в Україні 10 лютого, Ventusky

Удень 9 лютого синоптики прогнозують невелике потепління до +1…+3 градусів. Проте вже наступної ночі на Вінниччині та Житомирщині знову очікуються морози до -15°C. На Донеччині та Луганщині температура знизиться до -10 градусів, а в центральних, північних і південних регіонах – до -6°C.

Денна температура 10 лютого підніметься до +1…+3 градусів майже по всій країні. Винятком залишиться Вінниччина, де утримаються морози до -5 градусів. Згідно з прогнозом, холодна погода протримається щонайменше до середини місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки ще триватиме аномально тепла погода в Україні. У січні температура повітря значно перевищує кліматичну норму.