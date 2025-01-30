Удар по любителях кави: світові ціни на кавові зерна продовжують зростати

Окрім арабіки, ростуть ціни на робусту, дешевший сорт, який використовується переважно для приготування розчинної кави

Світові ціни на каву сорту "арабіка" у середу, 29 січня, злетіли до рекордних значень у понад 3,6 долара США за фунт (0,45 кг). Причина полягає в тому, що запаси головного виробника кави, Бразилії, майже вичерпано, а занепокоєння щодо майбутнього врожаю кавових зерен тривають.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Дилери сказали виданню, що до 80% поточного врожаю арабіки в Бразилії продано, нові угоди укладаються дуже повільно.

До того ж, майбутній врожай кави буде щонайменше на 4,4% меншим, ніж попередній, хоча погода в країні була сприятливішою за минулорічну. Бразилія виробляє майже половину світового обсягу арабіки, сорту, який використовується для обсмаження та виготовлення дорогої кави.

"Глобальні поставки кави залишаються обмеженими. У В’єтнамі повільно просуваються продажі врожаю робусти. Арабіці, зібраній у Центральній Америці та Колумбії, потрібно більше часу, щоб потрапити на ринок, а бразильські фермери не виявляють особливого інтересу продавати більше", – пояснив виданню брокер HedgePoint Global Markets.

Окрім арабіки, ростуть ціни на робусту, дешевший сорт, який використовується переважно для приготування розчинної кави – вони зросли до 5609 доларів США за тонну. Експорт робусти з Індії у 2025 році впаде більше ніж на 10%, а фермери з В'єтнаму, який є найбільшим у світі виробником робусти, спеціально стримують продажі, щоб ціни зросли. У Бразилії понад 90% поточного врожаю вже продано. На тлі зростання цін на какао зросли також ціни на цукор-сирець та на какао-боби, оскільки виробники очікують дефіциту постачань цих товарів найближчим часом.

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