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Можно сэкономить около 20 грн на пачке. Где в Украине дешевле всего купить сливочное масло

Автор
Елена Руденко
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Сливочное масло становится все дороже
Сливочное масло становится все дороже. Фото Freepik

Супермаркеты иногда продают его по акционным ценам

В Украине продолжают расти цены на сливочное масло. Стоимость пачки, в которой чаще всего 180 граммов, перевалила за 100 гривен.

"Телеграф" разбирался, сколько стоит сейчас пачка масла и где самые низкие цены на этот продукт. По данным сайта "Минфин", средние цены на 200 граммов сливочного масла торговой марки "Яготинское" 73% жирности сейчас составляет 104,95 грн. Масло "Селянське" жирностью 72,5 процента — 114,99 грн за 200 граммов.

Цены на масло "Яготинское" в супермаркетах Украины

В супермаркетах "Сільпо" пачка масла "Яготинское" 73% жирности весом 180 граммов по состоянию на 1 февраля стоит 110 грн. Среди рассматриваемых нами сетей это самая высокая цена.

Аналогичная пачка масла в "АТБ" стоит 105,50 грн. И это среднее ценовое предложение в нашем списке.

В сети магазинов Varus 180-граммовую пачку масла "Яготинское" 73% жирности можно купить за 101,50 грн. Таким образом, самое дешевое "Яготинское" можно приобрести именно в этих супермаркетах.

Цены на масло "Ферма" в супермаркетах Украины

В супермаркетах "АТБ" цена на сливочное масло "Ферма" 73% жира по состоянию на 1 февраля — 118,90 грн. Это стоимость пачки весом 180 грамм.

В сети Varus такая же пачка масла стоит 114,30 грн. То есть почти на 5 гривен дешевле.

Но самая низкая цена на масло "Ферма" 1 февраля в магазинах "Сільпо", так как на него действует акционная цена — 99,00 грн за пачку. Обычная цена на это масло в "Сільпо" — 116,90 грн.

Таким образом, разница между ценой масла "Ферма" у "АТБ" и "Сільпо" составляет почти 20 гривен. Даже без акции в "Сільпо" она была бы ниже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких супермаркетах Украины можно купить самый дешевый сахар. Разница в ценах около 10 гривен.

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