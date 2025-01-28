Не тільки збій у "Дії". Бізнес-експерт назвала три типові проблеми з бронюванням від мобілізації

Складнощі з бронюванням збивають планування бізнесових процесів

Терцентри комплектування (ТЦК) та соцпідтримки досить часто мають непорозуміння із громадянами, викликані небажання працівників ТЦК йти на цивілізовану комунікацію. Наприклад, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко повідомив про факт мобілізації заброньованого працівника. У Миколаївському ТЦК, який опинилося в епіцентрі скандалу, потім виправдовувались, мовляв, виник технічний збій. Але аргументи заброньованого, вочевидь, були проігноровані.

Однак це далеко не всі проблеми бронювання по-українськи. Є й багато дрібніших негараздів. Про три з них них "Телеграфу" розповіла заступниця директора Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська.

Більше читайте в публікації: "Особливості національного бронювання: що нас чекає з 1 березня і чому система працює зі збоями".

— Компанії стикаються з тим, що "ДіЯ" неправильно рахує квоту (кількості працівників, яких можна забронювати на підприємстві. — Ред.). Також є відсутність розуміння щодо можливості отримання бронювання обмежено-придатними особами, які не встигли пройти ВЛК. Направити на ВЛК може тільки ТЦК, і отримати це направлення може бути дуже складно.

Крім цього, існує проблема у бронюванні працівників постійних представництв в Україні, оскільки бронювання проходить через "ДіЯ", а представництва не мають такої можливості (через особливості відомостей про такі компанії та їх реєстр). Це ускладнює планування бізнес-процесів, а до таких представництв, зокрема, відносяться компанії сфери охорони здоров’я, які є критичними, — підкреслила Світлана Михайловська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому з бронюванням фермерів виникають проблеми.