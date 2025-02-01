В работе горячей линии "102" произошел масштабный сбой

Это уже не первый подобный случай

В специальной базе розыска МВД Украины "Армор", которая содержит информацию о всех правонарушителях и уклонистах, произошел масштабный сбой. Из-за этого пострадала горячая линия "102" и Сервисные центры.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в полиции. На данный момент устранением проблемы занимаются специалисты.

Благодаря электронной системе "Армор" полиция может быстро проверить, является ли человек нарушителем закона и получить о нем всю информацию. Однако это не единственная функция системы.

Так, операторы горячей линии "102" принимают вызовы и заносят всю информацию в "Армор". Однако из-за сбоя все правонарушения операторам приходится фиксировать вручную в специальном журнале. Затем эти данные будут вноситься в ситему.

Таким образом из-за сбоя в системе полицейские не могут проверить человека и "пробить" его по базе. А операторы не могут нормально и в полном объеме принимать и передавать вызовы, что значительно замедляет работу патрульных.

Также "Армор" не работает в Сервисных центрах МВД, которые также утратили возможность получить информацию о гражданах и просмотреть их данные в единой системе.

Что такое "Армор"

"Армор" – расшифровывается как Автоматизированное Рабочее Место Оперативного Работника. Это встроенная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины, принятая за базовую во всех областных МВДУ с 2002 года.

Автоматизированные рабочие места установлены в городских районных отделах. Функции системы: поисковые, учетные, справочные, прогнозирующие.

Простыми словами, "Армор" — это глобальная база данных в которую внесены все правонарушители и, в частности, украинцы, нарушившие военный учет. Благодаря данной электронной системе патрульная полиция может быстро проверить, является ли человек нарушителем закона.

Зайти в базу "Армор" рядовые украинцы не могут — к ней должен быть специальный допуск.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что похожий сбой уже фиксировался около недели назад. Правоохранители не могли нормально принимать и передавать вызовы.