На "гарячій лінії" 102 стався масштабний збій: що відомо

Система не працювала близько 30 хвилин

У пʼятницю, 24 січня, по всій Україні у роботі системи "Армор" був збій. Він використовується поліцією для викликів.

Правоохоронці не могли ні приймати, ні передати виклики. Про це повідомили "Телеграфу" джерела в поліції.

За даними працівників, вони почали записувати виклики вручну. А потім вони передавали інформацію черговим, аби ті надсилали патрулі.

Джерела в поліції передають, що наразі все добре. Збій був незначним.

Що відомо про "АРМОР"

"АРМОР" (укр. Автоматизоване Робоче Місце Оперативного Робітника) — інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України (ІІПС "Армор", також ІІПС ОВС), розроблена УМВС в Луганській області під керівництвом Андрєєва Максима Валерійовича, прийнята за базову у всіх обласних МВСУ з 2002 року. Використовується система керування базами даних Oracle. Автоматизовані робочі місця встановлені у міських районних відділах, зв'язок переважно забезпечується за технологією DSL, мобільні робочі місця можуть під'єднуватись до системи віртуальними приватними каналами стільникових операторів зв'язку. Функції системи: пошукові, облікові, довідкові, прогнозуючі.

Раніше "Телеграф" писав, що у роботі популярного сервісу ChatGPT від OpenAI по всьому світу стався масштабний збій.