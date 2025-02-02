Випередив Ківалова: в Україні знайшовся найбагатший пенсіонер, скільки отримує (фото)

Пенсія перевищує за сумою 48 мінімалок

Суддя КСУ Наталія Шаптала отримує найбільшу пенсію в Україні (якщо зважати на довічну виплату судді). Сума щомісячної виплати від Пенсійного фонду України становить 390 184 грн, що більш ніж на 150 тисяч більше, ніж у Сергія Ківалова, який отримує найбільшу пенсію у країні без урахування довічної виплати.

Про це пише OBOZ.UA. Зазначається, що Шаптала у 2019 році протягом чотирьох місяців очолювала Конституційний суд України. У вересні того ж року вона звільнилася, а з жовтня вже почала отримувати "довічне грошове утримання".

За словами видання, спочатку Шапталі призначили виплату 90% від зарплати судді, а потім, керуючись новою нормою закону, знизили пенсію до 50% від зарплати. Тоді вона звернулася до суду, щоб вимагати повернути їй високу пенсію. І саме звернення до суду допомогло знайти її справу, адже в реєстрі залишилися дані про розмір "пенсії".

Наразі суддя у відставці щомісяця отримує пенсію у розмірі 390 тис. 184 грн.

"Враховуючи, що з 01.01.2020 збільшено прожитковий мінімум для працездатних осіб, як наслідок, збільшено розмір суддівської винагороди, суд дійшов висновку, що з 01.01.2020 виникло право на перерахунок щомісячного довічного грошового утримання, виходячи з винагороди 3 суду 60 грн, а до 01.01.2020 – з винагороди судді, розмір якої становив 396 206,80 грн відповідно до довідки від 18.09.2019 №16/1-345-114", – йдеться у судовій справі.

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Олеся Чудак зобов’язала Пенсійний фонд знову підвищити пенсію Шапталі з урахуванням нового розміру заробітної плати.

Зазначимо, що на 2025 рік мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тисяч гривень. Таким чином, пенсія у 390 тисяч — це більше ніж 48 мінімалок.

Наталія Шаптала — що про неї відомо

Народилася 18 квітня 1959 року у м. Донецьку.

Трудову діяльність розпочала у 1976 році. Тоді вона працювала на підприємствах Донецька електроконтролером, інспектором відділу кадрів, статистиком.

1985-1987 рр. — юрисконсульт Донецького металургійного заводу імені В.І.Леніна.

1987-1989 рр. — Стажист прокуратури, помічник прокурора Ленінського району Донецька.

1990-1996 р.р. — Помічник прокурора Донецька, старший помічник прокурора Донецької області.

1996-2002 рр. — Суддя Ленінського районного суду Донецька, 2002-2006 рр. — Суддя Апеляційного суду Донецької області, 2006-2010 рр. — суддя, перший заступник голови Донецького апеляційного адміністративного суду.

У вересні 2010 року призначено суддею Конституційного суду України.

У травні 2019 року відбулося засідання суддів Конституційного суду України, на якому призначили головою КСУ Наталію Шапталу.

17 вересня 2019 року Наталія Шаптала звільнена з посади голови КСУ та з посади судді КСУ відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі поданої нею заяви про відставку.

На фото: Наталія Шаптала

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися меми про Сергія Ківалова та його найвищу пенсію в Україні (без урахування довічної виплати судді).