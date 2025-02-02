От смерти спас туалет: потрясающая история об уцелевшем мужчине из Полтавы

Медики заподозрили у него незначительную контузию

В субботу, 1 февраля, в Полтаве россияне ударили по жилому дому, где разрушен целый подъезд пятиэтажки. В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. Еще 20 человек пострадали, среди них ребенка 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Однако чудом удалось выжить молодому парню.

Его спасло то, что он находился в туалете. Об этом сообщает корреспондентка "Телеграфа", побывавшая на месте попадания.

По ее словам, она встретила семью в школьном укрытии, где оборудован штаб помощи пострадавшим. Одна из женщин рассказала, как удалось выжить мужчине.

"18-летняя Анастасия и 19-летний Павел поженились в прошлом году. Выбрали зеркальную дату — 24.04. 2024. Три месяца назад они заселились в арендованную однокомнатную квартиру на втором этаже того злосчастного первого подъезда, которого уже нет", — говорится в сообщении.

Молодые супруги живут с сестрой Настиной бабушки, Любой. Она около восьми утра села на кухне пить кофе и позвала Павла. Это и спасло его от самого плохого. В момент удара парень находился в туалете, а диван, с которого он встал буквально через пару минут, привалил плитами.

В туалете ударной волной вырвало дверь. У Павла потемнело в глазах и закружилась голова. Медики заподозрили у него незначительную контузию.

Парня вытащили на улицу в шортах и футболке, а бабу Любу в халате и тапочках.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтаве дедушка потерял семью из-за удара