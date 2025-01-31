Справжнє диво: у Сумах рятувальники визволили кота, який пережив російську атаку (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Маленький добу просидів під ванною — так він злякався вибухів
У Сумах рятувальники врятували кота, який понад добу просидів під ванною після російського ракетного удару по багатоповерхівці. Його врятували бійці ДСНС.
Під час ліквідації наслідків російського удару по багатоквартирному житловому будинку у Сумах рятувальники виявили переляканого кота, який весь цей час переховувався під ванною. Тварина була наляканою, але живою. Спеціалісти ДСНС одразу передали улюбленця власникам. Відповідне відео опублікували на сторінці служби у соцмережах.
"Весь цей час він ховався під ванною: наляканий, але живий. Його дбайливо передали господарям, які, мабуть, уже втратили сподівання побачити улюбленця," — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 30 січня постраждав житловий будинок у місті. Наслідки обстрілу виявилися жахливими: дев'ять квартир зруйновано, пошкоджено дванадцять балконів. Трагедія забрала життя дев'яти осіб, ще 13 людей отримали поранення, серед яких — одна дитина.
За даними служби надзвичайних ситуацій, під час операції було врятовано чотирьох людей, зокрема дитину. Додатково було евакуйовано 118 мешканців будинку.
Також раніше "Телеграф" писав, що у Києві з палаючого будинку врятували 11 людей, серед них – дитину. Мешканці верхніх поверхів опинилися в пастці.