Вбивці військового ТЦК обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Зловмисник розповів, як сподівався, що тільки поранив військового

В понеділок, 3 лютого, Пирятинський районний суд Полтавської області заарештував жителя міста Лубни Вадима Кузуба, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця Сокольчука з ТЦК.

Кузуб намагався налякати військових, а коли це не вдалося, почав стріляти. Про це повідомляє кореспондент "Ґрат" з зали суду.

"За даними слідства, 31 січня Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї співмешканки Євгену Щербаку, якого мобілізували. Коли Щербака разом з іншими мобілізованими везли на навчання до військової частини, той дзвонив Кузубу та повідомляв про їхній маршрут. Коли автобус зупинився на автозаправній станції, приїхав Кузуб з рушницею, аби забрати Щербака. Він вистрелив у військового, забрав його автомат, та втік разом зі Щербаком", – йдеться у повідомленні.

На суді затриманий визнав провину. Він пояснив, що намагався тільки налякати військових з ТЦК. Чоловіку це не вдалося і тоді він вистрілив. Також Кузуб розповів, як сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив. Захист затриманого просив відправити його під домашній арешт.

Щербаку також оголосили підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України. Суд має обрати йому запобіжний захід після Кузуба.

Фото: Ґрати

Нагадаємо, чоловіків знайшли за кілька годин після нападу. У Кузуба вилучили рушницю, патрони, два корпуси від гранат та інші речові докази. Автомат убитого військовослужбовця знайшли у лісосмузі.

Зловмисникам наразі загрожує від 10 до 15 років в’язниці. Однак, якщо суд визнає обтяжливі обставини, то вони можуть отримати аж до довічного строку.