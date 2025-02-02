Що відомо про вбивць співробітника ТЦК у Полтавській області, і яке покарання їм загрожує (фото)

Чоловіків звинувачують у тяжких статтях

У п’ятницю, 31 січня, на Полтавщині чоловік застрелив співробітника ТЦК, забрав його автомат і втік з одним із мобілізованих. Підозрюваних швидко затримали, а 2 лютого вручили підозри.

Нові деталі розкрила пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що один із затриманих виявився мешканцем Лубен, а другий родом із Полтави.

Відомо, що житель Полтави 1984 року народження був мобілізований та разом з іншими людьми у супроводі військовослужбовців прямував на навчання до військової частини. Служити він не хотів, а тому по дорозі кілька разів дзвонив знайомому, повідомляючи маршрут автобуса.

Мешканець Лубен 1984 року народження наздогнав автобус у Пирятині, коли той зупинився на заправній станції. Там він погрожував військовим мисливською рушницею і вимагав від них здати зброю. Коли супровідники відмовилися, зловмисник вистрілив у одного зі співробітників ТЦК та завдав йому смертельного поранення. Потім він забрав його автомат і втік зі спільником з місця злочину.

Чоловіків знайшли за кілька годин. У мешканця Лубен вилучили рушницю, патрони, два корпуси від гранат та інші речові докази. Автомат убитого військовослужбовця знайшли у лісосмузі.

Зловмисникам наразі загрожує від 10 до 15 років в’язниці. Однак, якщо суд визнає обтяжливі обставини, то вони можуть отримати аж до довічного строку.

Як повідомлялося раніше, 1 лютого в ТЦК міста Рівного пролунав потужний вибух. Через це загинула одна людина, а ще шість отримали поранення.