Убийце военного ТЦК избрали меру пресечения: что решил суд

Злоумышленник рассказал, как надеялся, что только ранил военного

В понедельник, 3 февраля, Пирятинский районный суд Полтавской области арестовал жителя города Лубны Вадима Кузуба, подозреваемого в убийстве военнослужащего Сокольчука из ТЦК.

Кузуб пытался напугать военных, а когда этого не удалось, начал стрелять. Об этом сообщает корреспондент "Грат" из зала суда.

"По данным следствия, 31 января Кузуб хотел помочь сбежать от ТЦК родственнику своей сожительницы Евгению Щербаку, которого мобилизовали. Когда Щербака вместе с другими мобилизованными везли на учебу в воинскую часть, тот звонил Кузубу и сообщал об их маршруте. Когда автобус остановился на автозаправочной станции, приехал Кузуб с ружьем, чтобы забрать Щербака. Он выстрелил в военного, забрал его автомат и скрылся вместе со Щербаком", – говорится в сообщении.

На суде задержанный признал вину. Он объяснил, что пытался только испугать военных из ТЦК. Мужчине это не удалось и тогда он выстрелил. Также Кузуб рассказал, как надеялся, что только ранил военного, а не убил. Защита задержанного просил отправить его под домашний арест.

Щербаку также объявили подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам Украины. Суд должен избрать ему меру пресечения после Кузуба.

Фото: Грати

Напомним, мужчин нашли через несколько часов после нападения. У Кузуба изъяли ружье, патроны, два корпуса от гранат и другие вещественные доказательства. Автомат убитого военнослужащего обнаружили в лесополосе.

Злоумышленникам сейчас грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Однако если суд признает отягчающие обстоятельства, то они могут получить вплоть до пожизненного срока.