Військові не можуть використати зібрані волонтерами кошти: що сталося

Нові банківські ліміти паралізували закупівлі для фронту

Нові обмеження на банківські перекази суттєво ускладнюють забезпечення військових підрозділів необхідним обладнанням. Військовослужбовці зіткнулися з серйозними перешкодами у використанні зібраних коштів через ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для IBAN-переказів.

Проблема торкнулася не лише волонтерських зборів, а й грошового забезпечення військових та спільних фондів підрозділів. Про це розповів лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі.

"По лімітам повний п**ц, з 1 лютого запрацювали обмеження навіть на перекази через IBAN в 150 000 грн на місяць, що вже створило просто неймовірні проблеми", – зазначає військовий.

"Ситуація виходить така, що збір на мільйон закрили, а витратити ми його змогли з горем пополам, адже допомога йде напряму бійцям і через штаб запитами чи зверненнями це ніхто не оформлює, через відношення командирів та бюрократію. Якщо попередні обмеження на p2p сильно не заважали нашій діяльності, то на даний момент просто якийсь п**ц, адже окрім коштів зі зборів, на картки бійцям приходить грошове забезпечення (до 200к), в деяких підрозділах є ще так звані "общаки", за рахунок яких закривають потреби підрозділів" — йдеться у повідомлені.

Всім відомо, що військові часто змушені шукати альтернативні шляхи придбання техніки, у тому числі купувати вживане спорядження на тій же OLX. За словами офіцера, нові обмеження значно ускладнили закупівлю необхідного обладнання.

"Через це вже зірвались певні організаційні дії на ЛБЗ в деяких підрозділах, бо хлопці досі не можуть здійснити закупку", — пише військовий.

Під дописом уже є чимало коментарів, дехто навіть радить, як можна розв’язати проблему. Зокрема, один з волонтерів поділився своїм досвідом зняття обмежень: "Займаюсь волонтерством, рік тому оформив офіційно цей статус через елкабінет податкової. Зв'язався з працівником банку, подав фото реєстрації та сторінку Фейсбуку про ведення волонтерської діяльності, всі обмеження зняті".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий аналітик назвав головні проблеми ЗСУ на фронті. На додачу до постійних кадрових питань, Україна має ще деякі проблеми.