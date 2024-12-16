Не більше 50 тисяч: українців можуть чекати суворіші ліміти на банківські перекази

Суворі обмеження торкнуться не усіх

Введення лімітів на банківські перекази викликає багато питань. Проте мета цих обмежень у заохоченні людей до "білих доходів".

Про це йдеться у матеріалі Forbes. Зазначається, що наразі вищевказаний меморандум підписало чотири банки – ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк (monobank) і Райффайзен Банк, але їх кількість може змінитись.

"Охочих достатньо", – каже заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Олійник, відповідаючи на питання кореспондента щодо кількості учасників цієї ініціативи.

За даними видання, вже до кінця цього року має з'явитись законопроєкт щодо лімітів на карткові перекази, який офіційно це питання регулюватиме. Наразі відомо, що з 1 лютого 2025 року будуть діяти ліміти у 150 000 грн, а з червня – 100 000.

Вони торкнуться клієнтів з "білими" доходами, а от суворіші ліміти у 50 000 грн будуть запроваджені для "ризикових клієнтів". У НБУ кажуть, що таких менше ніж 1%.

При цьому "тіньові клієнти" зможуть вільно розраховуватиметься карткою, але переказувати кошти вище цього ліміту ні. Попередньо, ці обмеження можуть тривати приблизно рік.

Мета цих лімітів — боротьба з людьми, які дозволяють використовувати свої картки для банківських операцій іншим людям, аби оминути податки або ж для нелегальних казино.

"З цим вже працюють СБУ та інші правоохоронні органи", – додає директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський.

До того ж, за словами директорки департаменту фінансового моніторингу НБУ Анни Липської, меморандум передбачає перевірку ФОПів. Інформацію про усіх підозрілих підприємців направлятимуть до Державної служби фінансового моніторингу.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців отримали максимальний національний кешбек.