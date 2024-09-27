Це просто крик душі: комбат ЗСУ приголомшив заявою про проблеми військових

В армії є декілька серйозних проблем, вважає комбат

Комбат батальйону безпілотників 58-ї мотопіхотної бригади Сергій Варакін розповів про складну ситуацію на фронті. Зокрема, вона стосується забезпечення військових підрозділів.

Про це йдеться у його дописі на Facebook. Командир розкритикував систему комплектації та постачання української армії.

Варакін зазначив, що на 11-му році війни проблеми залишаються тими самими, що і раніше. За словами військовослужбовця, однією з головних проблем є набір особового складу та так званий "рекрутинг". "Ти людям обіцяєш, що вони потраплять до тебе, але є купа нюансів!", — наголосив комбат. Він пояснив, що після проходження територіального центру комплектування бійці потрапляють до навчального центру, де їх можуть забрати інші підрозділи.

Комбат також звернув увагу на проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Він підкреслив необхідність надати бійцям усе потрібне для ефективного ведення бойових дій. Їм потрібні не лише зброя та боєприпаси, а й побутові речі, транспорт, дрони, засоби зв'язку та багато іншого.

"Тобі необхідно надати бійцю все необхідне, не, не так, ВСЕ НЕОБХІДНЕ, для того, щоб він воював, якісно, комфортно, з великим бажанням! А це - місце, де спати, помитись, попрати свої речі! Забезпечити автівкою, інфраструктурою, дронами, літаками, боєприпасами, старлінками, оплатою за старлінки, генераторами, екофлоу, психологічний супровід, ноутбуки, планшети, принтери, телевізори, ретранслятори, РЕБи (саме болюче) і ще купу всього, яке ти не отримуєш від держави, а всілякими шляхами знаходиш самостійно!", — наголосив Варакін.

Комбат поставив питання про роль Міністерства оборони у цьому процесі та висловив сподівання, що колись в Україні буде така ж система забезпечення, як в арміях інших країн світу.

Варакін також зауважив, що військові не можуть постійно просити допомоги у волонтерів та громадян. Саме державі потрібно звернути увагу на потреби військових та забезпечити їх усім необхідним.

На ситуацію одним із перших відреагував український журналіст та позаштатний радник міністра оборони Юрій Бутусов. Зокрема, він зазначив, що це "крик душі комбата". Зібрали також інші коментарі під дописом Сергія Варакіна:

Раніше "Телеграф" писав, що екскомбат Семенченко попередив про небезпеку "Мінська-3". Він сказав, що через деякий час після такого перемир’я буде друга хвиля війни, до якої Росія буде дуже підготовлена.