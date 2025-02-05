Военные не могут использовать собранные волонтерами средства: что произошло

Новые банковские лимиты парализовали закупки для фронта

Новые ограничения на банковские переводы существенно усложняют обеспечение военных подразделений необходимым оборудованием. Военнослужащие столкнулись с серьезными препятствиями в использовании собранных средств из-за лимита в 150 тысяч гривен в месяц для IBAN-переводов.

Проблема затронула не только волонтерские сборы, но и денежное обеспечение военных, и общих фондов подразделений. Об этом рассказал лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексом" в своем телеграмм-канале.

"По лимитам полный п**ц, с 1 февраля заработали ограничения даже на переводы через IBAN в 150 000 грн в месяц, что уже создало просто невероятные проблемы", – отмечает военный.

"Ситуация получается такая, что сбор на миллион закрыли, а потратить мы его смогли с горем пополам, ведь помощь идет напрямую бойцам и через штаб запросами или обращениями это никто не оформляет, из-за отношений командиров и бюрократию. Если предыдущие ограничения на p2p сильно не мешали нашей деятельности, то на данный момент просто какой-то п**ц, ведь кроме средств по сборам, на карточки бойцам приходит денежное довольствие (до 200к), в некоторых подразделениях есть еще так называемые "общаки", за счет которых закрывают потребности подразделений", — говорится в сообщении.

Всем известно, что военные часто вынуждены искать альтернативные пути приобретения техники, в том числе покупать подержанное снаряжение на той же OLX. По словам офицера, новые ограничения значительно усложнили закупку необходимого оборудования.

"Из-за этого уже сорвались определенные организационные действия на ЛБО в некоторых подразделениях, потому что ребята до сих пор не могут осуществить закупку", — пишет военный.

Под сообщением уже есть немало комментариев, некоторые даже советуют, как можно решить проблему. В частности, один из волонтеров поделился своим опытом снятия ограничений: "Занимаюсь волонтерством, год назад оформил официально этот статус через элкабинет налоговой. Связался с работником банка, подал фото регистрации и страницу Фейсбука о ведении волонтерской деятельности, все ограничения сняты".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный аналитик назвал главные проблемы ВСУ на фронте. В дополнение к постоянным кадровым вопросам, у Украины есть еще некоторые проблемы.