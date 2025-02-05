Спробував себе у політиці, але вирішив піти: як зараз виглядає гуморист Олег Філімонов і чим займається

Нардеп покинув міську раду Одеси і склав повноваження

Відомий український гуморист та актор Олег Філімонов, який у 2020 році був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Слуга народу", вирішив скласти свої повноваження. А сьогодні, 5 лютого, він покинув міську раду. Раніше ми розповідали, що відомо про онука Філімонова, який раптово помер на прогулянці.

Олег Філімонов представляв фракцію "Слуга народу" і працював у комісії, яка займалася питаннями культури, туризму й міжнародної співпраці. Він був найстаршим депутатом. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Олега Філімонова і як він зараз виглядає.

Причиною рішення покинути міськраду стала особиста заява самого Філімонова. Раніше він вже висловлював небажання брати участь у майбутніх виборах, а також зазначав, що депутатська діяльність заважає його професійній кар'єрі.

Олег Філімонов здобув популярність як учасник команди КВК "Одеські джентльмени" та ведучий "Джентльмен-шоу". Він також має науковий ступінь кандидата філологічних наук і понад 20 років викладав в Одеському університеті імені Мечникова, де завідував кафедрою романо-германської філології.

У 2020 році, у віці 68 років, Філімонов на особисте прохання Володимира Зеленського, балотувався на посаду міського голови Одеси від партії "Слуга народу", але не здобув перемоги. Після цього він був обраний депутатом міськради, проте вирішив залишити політичну діяльність у лютому 2025.

Олег Філімонов зажди висловлював свою громадянську позицію і заявляв, що готовий взяти у руки зброю у разі повномасштабної війни з РФ. Проте, 24 лютого 2024 року він виїхав із сім’єю до Чехії.

Щодо української мови Олег Філімонов має дещо неоднозначну позицію. "Мова — це те, що дано тобі при народженні твоїми батьками, оточенням. Це як релігія. Існує віросповідання, і ти до нього належиш. Ламати через коліно ці дві речі, релігійну приналежність та мову, — абсолютно неправильно. Тому що існує свобода. Мова — це поняття свободи. Я, як чиновник, зобов'язаний знати державну мову, я зобов'язаний нею спілкуватися. Але якщо людина не чиновник, вона має право говорити тією мовою, якою розмовляє з дитинства, Пройде два покоління, і у так-званому "російському місті Одесі" все рідше і рідше звучатиме російська мова. Нікого не треба ламати, не треба змушувати. Потрібно давати більше цікавих фільмів, книг, кліпів, вистав українською мовою", — заявляв гуморист.

Раніше артист мав власний бізнес, завдяки чому зміг придбати нерухомість в Одесі, на березі моря. Він продавав музичні платівки та займався прокатом металу. Згодом цю справу він закрив і створив мережу кінотеатрів.

Під час свого депутатського терміну Філімонов продовжував займатися творчою діяльністю. Він брав участь у різних культурних заходах та телепроєктах, залишаючись активною фігурою в українському гуморі. Зокрема, у 2020 році він взяв інтерв'ю у Володимира Зеленського під час його візиту до Одеси.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньок Олега Філімонова. Він двічі був одружений і має по одній дитині в кожному шлюбі — дві дочки, які, як виявилося, зараз не живуть в Україні.