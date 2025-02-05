Попробовал себя в политике, но решил уйти: как выглядит сейчас юморист Олег Филимонов и чем занимается

Нардеп покинул городской совет Одессы и сложил полномочия

Известный украинский юморист и актер Олег Филимонов, в 2020 году избранный депутатом Одесского городского совета от партии "Слуга народа", решил сложить свои полномочия. А сегодня, 5 февраля, он покинул городской совет. Ранее мы рассказывали, что известно о внезапно умершем на прогулке внуке Филимонове.

Олег Филимонов представлял фракцию "Слуга народа" и работал в комиссии, занимавшейся вопросами культуры, туризма и международного сотрудничества. Он был самым старшим депутатом. "Телеграф" решил выяснить, что известно об Олеге Филимонове и как он сейчас выглядит.

Причиной решения покинуть горсовет стало личное заявление самого Филимонова. Ранее он уже выражал нежелание участвовать в предстоящих выборах, а также отмечал, что депутатская деятельность мешает его профессиональной карьере.

Олег Филимонов получил известность как участник команды КВН "Одесские джентльмены" и ведущий "Джентльмен-шоу". Он также имеет степень кандидата филологических наук и более 20 лет преподавал в Одесском университете имени Мечникова, где заведовал кафедрой романо-германской филологии.

В 2020 году, в возрасте 68 лет, Филимонов по личной просьбе Владимира Зеленского, баллотировался на должность городского головы Одессы от партии "Слуга народа", но не одержал победы. После этого он был избран депутатом горсовета, однако решил оставить политическую деятельность в феврале 2025 года.

Олег Филимонов всегда высказывал свою гражданскую позицию и заявлял, что готов взять в руки оружие в случае полномасштабной войны с РФ. Однако 24 февраля 2024 года он уехал с семьей в Чехию.

Относительно украинского языка у Олега Филимонова несколько неоднозначная позиция. "Язык — это то, что дано тебе при рождении твоими родителями, окружением. Это как религия. Существует вероисповедание, и ты к нему принадлежишь. Ломать через колено эти две вещи, религиозную принадлежность и язык, — абсолютно неправильно. Потому что существует свобода. Если человек не чиновник, он имеет право говорить на том языке, на котором разговаривает с детства, пройдет два поколения, и в так называемом "русском городе Одессе" все реже и реже будет звучать русский язык", — заявил он.

Ранее у артиста был собственный бизнес, благодаря чему смог приобрести недвижимость в Одессе, на берегу моря. Он продавал музыкальные пластинки и занимался прокатом металла. Впоследствии это дело он закрыл и создал сеть кинотеатров.

Во время своего депутатского термина Филимонов продолжал заниматься творческой деятельностью. Он принимал участие в разных культурных мероприятиях и телепроектах, оставаясь активной фигурой в украинском юмор. В частности, в 2020 году он взял интервью у Владимира Зеленского во время его визита в Одессу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочерях Олега Филимонова. Он дважды был женат и имеет по одному ребенку в каждом браке две дочери, которые, как оказалось, сейчас не живут в Украине.