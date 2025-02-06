Сьома дитина у 33 роки – львів’янка народила дівчинку менше ніж за годину (фото)

Львів’янка Ольга Боренько народила сьому дитину

У львівській лікарні святої Анни 33-річна жінка народила сьому дитину — дівчинку, на ім'я Вероніка. Пологи пройшли швидко: за годину після прибуття до медзакладу дитина вже була на руках у матері.

Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні. 33-річна мешканка села Білка Львівської області Ольга Боренько стала мамою вперше у 20 років.

Разом із чоловіком Тарасом вони мали намір створити велику родину. Після народження трьох синів та трьох дочок подружжя вирішило зупинитися, однак згодом жінка завагітніла знову.

"Ми вже не планували, але так сталося. Спочатку не вірила, що це правда. А Тарас відразу сказав, що це точно так! І був дуже щасливим, коли я підтвердила це", — розповіла Ольга.

Жінка вирішила народжувати сьому дитину у Львові — в лікарні святої Анни. На 39 тижні вагітності в неї почалися перейми. Вже за годину Ольга прибула до лікарні, оскільки мала досвід швидких пологів. Цього разу пологи також пройшли стрімко.

"Вона приїхала до нас о 16:20, а через годину в її руках вже була маленька Вероніка! Ми були готові до будь-яких викликів. Завдяки спокою Ольги та її довірі до нас усе пройшло без ускладнень", — повідомила акушерка-гінекологиня лікарні Алла Попович.

Дівчинка народилася вагою 3350 г і зростом 53 см. У родині Бореньків тепер більше дівчаток, ніж хлопчиків. Ольга зазначила, що наразі не планує більше дітей, але "як Бог дасть", буде рада поповненню родини.

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