У 16-річної дівчини прийняли пологи у кареті швидкої. Це вже третя її дитина
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Підліток стала мамою уже втретє
На Дніпропетровщині 16-річна породілля народила хлопчика у кареті швидкої допомоги. І це вже третя дитина юної матері.
За інформацією завідувачки Кам'янської станції обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариси Буданцевої, виклик надійшов до диспетчерської 24 січня о 15:02. Бригада медиків одразу вирушила до вагітної, в якої почалися пологи на 40-му тижні вагітності. Під час транспортування до лікарні процес пологів значно прискорився, і медикам довелося приймати дитину безпосередньо в автомобілі.
Новонароджений хлопчик з'явився на світ без ускладнень. Медики провели первинний огляд немовляти та обробили пуповину. Матір із дитиною доправили до пологового будинку КП "РМЦРЗ"ДОР" у Дніпрі.
Схожий випадок стався у тому ж районі двома днями раніше. 22 січня о 13:13 бригада швидкої допомоги виїхала на виклик до 34-річної жінки, яка народжувала вчетверте. У неї також сталися пологи в дорозі — на світ з'явилася здорова дівчинка. Породіллю з немовлям доправили до пологового будинку №9 міста Кам'янське.
Також раніше "Телеграф" писав, що мати кинула немовля на кілька днів в зачиненій квартирі в Києві. Нею виявилась 16-річна дівчина.