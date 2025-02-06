Седьмой ребенок в 33 года – львовянка родила девочку менее чем через час (фото)

Львовянка Ольга Боренько родила седьмого ребенка

Во львовской больнице святой Анны 33-летняя женщина родила седьмого ребенка – девочку по имени Вероника. Роды прошли быстро: через час после прибытия в медучреждение ребенок уже был на руках у матери.

Об этом сообщили на Facebook-странице больницы. 33-летняя жительница села Белка Львовской области Ольга Боренько стала мамой впервые в 20 лет.

Вместе с мужем Тарасом они намеревались создать большую семью. После рождения трех сыновей и трех дочерей супруги решили остановиться, однако впоследствии женщина забеременела снова.

"Мы уже не планировали, но так произошло. Сначала не верила, что это правда. А Тарас сразу сказал, что это точно так! И был очень счастлив, когда я подтвердила это", — рассказала Ольга.

Женщина решила рожать седьмого ребенка во Львове – в больнице святой Анны. На 39 неделе беременности у нее начались схватки. Уже через час Ольга прибыла в больницу, поскольку имела опыт скорых родов. В этот раз роды тоже прошли стремительно.

"Она приехала к нам в 16:20, а через час в ее руках уже была маленькая Вероника! Мы были готовы к любым вызовам. Благодаря спокойствию Ольги и ее доверию все прошло без осложнений", — сообщила акушерка-гинекологиня больницы Алла Попович.

Девочка родилась весом 3350 г и ростом 53 см. В семье Боренько теперь больше девочек, чем мальчиков. Ольга отметила, что пока не планирует больше детей, но "если Бог даст", будет рада пополнению семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в СССР меняли новорожденным детям дату рождения.