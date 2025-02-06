Взяли гроші за квартири і поїхали в Дубай: як забудовники обманюють українців - розслідування

Журналісти провели нове розслідування

На тлі війни та тяжкій економічній ситуації в Україні призупинилося будівництво житлових будинків. Тим часом деякі забудовники, які пообіцяли квартири і взяли за них гроші, зникли з країни, а люди так і не отримали ні нових квартир, ні грошей за них.

Про це йдеться у новому розслідуванні команди Bihus.Info. Журналісти назвали імена українських забудовників, які на тлі повномасштабної війни поїхали за кордон та розгорнули там будівельний бізнес. При цьому на батьківщині замість житлових будинків вони залишили бетонні каркаси, за ними тягнуться судові справи, а їх шукають тисячі людей, які досі чекають на житло.

Серед фігурантів виявилися відомий у Києві та Харкові забудовник Єгор Масленников, колишній керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір та нардеп від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадим Столар.

Так, Єгор Масленников, якому належить фірма "БудСіті", займався будівництвом у Києві та Харкові. Однак будівництво так і не було завершено, а сам Масленников та його компанії займаються будівництвом у Дубаї. Там же "влаштувалися" і компанії, пов’язані з Вадимом Столаром.

Єгор Масленников. Джерело: stroycity.com.ua

Колишній керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір пішов із компанії у 2023 році, а його родина веде будівельний бізнес у Литві та на Кіпрі. Сам же "Київміськбуд" зупинив будівництво 18 житлових комплексів у Києві та зажадав 2,5 млрд із бюджету.

Ігор Кушнір. Джерело: Київміськбуд

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній заступник головного прокурора Одеської області Олег Корнілов придбав у Дубаї дві квартири та готельні апартаменти загальною вартістю понад 400 000 доларів.