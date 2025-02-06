Взяли деньги за квартиры и поехали в Дубай: как застройщики обманывают украинцев – расследование

Журналисты провели новое расследование

На фоне войны и тяжелой экономической ситуации в Украине приостановилось строительство жилых домов. Между тем, некоторые застройщики, которые пообещали квартиры и взяли за них деньги, исчезли из страны, а люди так и не получили ни новые квартиры, ни деньги за них.

Об этом говорится в новом расследовании команды Bihus.Info. Журналисты назвали имена украинских застройщиков, которые на фоне полномасштабной войны уехали за границу и развернули там строительный бизнес. При этом на родине вместо жилых домов они оставили бетонные каркасы, за ними тянутся судебные дела, а их ищут тысячи людей, которые до сих пор ждут жилья.

В числе фигурантов оказались известный в Киеве и Харькове застройщик Егор Масленников, бывший руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир и нардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" Вадим Столар.

Так, Егор Масленников, которому принадлежит фирма "СтройСити", занимался строительством в Киеве и Харькове. Однако строительство так и не было завершено, а сам Масленников и его компании занимаются строительством в Дубае. Там же "обосновались" и компании, связанные с Вадимом Столаром.

Егор Масленников. Источник: stroycity.com.ua

Бывший руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир ушел из компании в 2023 году, а его семья ведет строительный бизнес в Литве и на Кипре. Сам же "Киевгорстрой" остановил строительство 18 жилых комплексов в Киеве и потребовал 2,5 млрд из бюджета.

Игорь Кушнир. Источник: Киевгорстрой

Как сообщал "Телеграф" ранее, бывший заместитель главного прокурора Одесской области Олег Корнилов приобрел в Дубае две квартиры и гостиничные апартаменты общей стоимостью более 400 000 долларов.