Антикварні меблі, сусальне золото, перські килими: як виглядає маєток експрокурора Васильєва під Москвою

Політик має розкішний маєток під столицею країни-окупантки

Геннадій Васильєв був народним депутатом і Генеральним прокурором України. Також він працював заступником голови Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна. Під час своєї діяльності Васильєв придбав розкішний особняк під Москвою. Нещодавно ми показували дім олігарха Коломойського біля Дніпра.

"Телеграф" розкаже, що відомо про нерухомість українського експрокурора, і який вигляд вона має.

Маєток Геннадія Васильєва

Ділянка, на якій розташований маєток, належить дружині прокурора — Ларисі. У 90-х жінка мала українське громадянство та проживала у Донецьку. Також у цьому особняку зареєстрований і сам Васильєв. Нерухомість розташована в елітному селищі "Шервуд" за 20 кілометрів від Москви.

Екстер'єр будинку Васильєва під Москвою

Статки колишнього українського чиновника оцінювали від 575 мільйонів і до 1,66 мільярда доларів. Такі кошти він заробив, зокрема на видобутку та продажі вугілля, оскільки був одним із власників найбільшого в країні концерну "Енерго".

Розкішний холл зі статуями у будинку Васильєва

Дім оточений газонами, доріжками, озерцями, будиночком для охорони, гаражем на 2 автівки та великою сауною. На території особняка є кінотеатр, спортзал, більярд, бар. На першому поверсі розташовані гардеробна, їдальня, кухня, спальня, вітальня, кабінет, кімната відпочинку.

У особняку Васильєва є власний басейн

Маєток Васильєва нагадує музей

Гостьові спальні з санвузлами і гардеробними, дитяча кімната з ігровою зоною, кімната для персоналу розміщені на другому поверсі. Кімнати маєтку наповнені старовинними меблями, картинами відомих художників, перськими килимами, вартістю 30-50 тисяч доларів та оздоблені сусальним золотом.

Антикварні меблі, камін і вартісний стіл у вітальні

Виявляється, що у 2023 році маєток виставили на продаж. Вартість спершу була 1,215 мільярда рублів, а потім знизилась до 1,17 мільярда рублів. Раніше його здавали в оренду за 3 мільйони рублів щомісячно.

Кабінет Геннадія Васильєва наповнений дерев'яними меблями

Улітку 2023 року на маєток напав невідомий. Він обстріляв будинок з автомата та закидав коктейлями Молотова. Поліцейські намагалися переконати чоловіка покинути особняк, але він відмовлявся, тож його ліквідували. Він пояснював свій вчинок тим, що також хоче "їсти манго та жити на Рубльовці".

Дім Васильєва пошкодили вандали

У маєтку Васильва посипалась штукатурка

Маєток Васильєва потребує ремонту

З'ясувалось, що це був 35-річний В'ячеслав Черненко з Красноярська. Сусіди розповідали, що чоловіко постійно говорив про Бога, але водночас сварився з матір'ю. Тому вони часто викликали поліцію і працівників психлікарні, які давали Черненку заспокійливі.

Водночас подейкують, що Васильєв зараз живе в Німеччині, де проходить лікування, тоді як його дружина — у Греції. Жінка має дві квартири у Москві: одну в центрі, площею 153 квадратні метри, а іншу — на околиці міста на 83 квадратні метри. Також жінка має люксові автівки — Mercedes-Benz S400 та Bentley Continental.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має вілла у Конча-Заспі, де жив Леонід Кравчук. Він викупив особняк у держави.