Пільга чи субсидія: що вигідніше для багатодітної родини

Право отримувати субсидію визначається не тільки рівнем доходу

Люди, які мають право і на пільгу, і на субсидію не можуть отримувати їх одночасно. Серед тих, хто здебільшого має право на такий вид допомоги від держави — багатодітні родини.

Пільга для багатодітних родин

Сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримати 50% знижку на:

оплату житла в межах визначених норм (21 кв. м загальної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає, плюс 10,5 кв. м на сім'ю);

сплату комунальних послуг у межах затверджених Кабміном норм і соціальних нормативів;

придбання палива для печей (для будинків без централізованого опалення чи без використання газу та електроенергії для обігріву).

Пільга доступна за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одного члена за останні шість місяців не перевищує 4 240 грн (розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 2025 році).

Ці пільги діють протягом року з моменту їх призначення, але не пізніше кінця календарного року. На початку нового року Пенсійний фонд України автоматично переглядає право на пільги залежно від доходу сім'ї.

Субсидія для багатодітних родин

Право на субсидію також визначається індивідуально і вона може бути призначена, навіть якщо дохід сім’ї перевищує потрібний для пільги дохід. Розмір пільги або субсидії визначається індивідуально для кожної родини.

Пенсійний фонд провів розрахунок для гіпотетичної родини з трьома дітьми, де мати отримує допомогу на дитину 860 грн, виплату за третю дитину 2100, а тато — ФОП 1 групи. Житло — будинок на 70 кв.м. з вартістю комунальних послуг в межах соцнормативів — 5 000 грн.

Розрахунок пільги

До визначення доходу батька враховується розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

Загальний дохід сім’ї: 860 грн + 2 100 грн + 3 028 грн = 5 998 грн

860 грн + 2 100 грн + 3 028 грн = 5 998 грн Дохід на одну особу: 5 998 грн / 5 = 1 197,6 грн

Оскільки цей показник не перевищує граничного доходу (4 240 грн), сім’я має право на пільгу.

Розмір пільги: 5 000 грн × 50% = 2 500 грн

Розрахунок житлової субсидії

До сукупного доходу батька як ФОП 1 групи враховується дохід на рівні мінімальної заробітної плати (8 000 грн). Загальний дохід сім’ї — 10 960 грн.

Розрахунок обов’язкового платежу:

10 960 грн / 5 осіб / 2 920 грн (прожитковий мінімум) / 2 × 15% = 5,63%

Обов’язковий платіж: 10 960 грн × 5,63% ≈ 617,05 грн

10 960 грн × 5,63% ≈ 617,05 грн Розмір субсидії: 5 000 грн – 617,05 грн ≈ 4 382,95 грн

Таким чином, залежно від обставин сім’я може обрати або пільгу (2 500 грн), або субсидію (≈ 4 382,95 грн).

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі мають право на субсидію, навіть при низьких доходах. На це впливає щонайменше 7 факторів. Якщо порушити правила — надміру виплачену субсидію змусять повернути.