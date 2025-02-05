На яку субсидію може претендувати людина з мінімальною зарплатою: відповідь вас здивує

Субсидію рахують, спираючись на доходи громадян

Те, чи дадуть субсидію, визначається статками родини, тим, чи мають право люди на такий вид допомоги та кількістю проживаючих осіб. На остаточну суму також впливають тарифи у потрібному регіоні.

Станом на лютий 2025 року, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн. Якщо отримувач субсидії живе один, а його комунальні рахунки в межах соціальних норм становлять близько 2000 грн (з урахуванням опалення в холодні місяці), він може претендувати на субсидію. В місяці без опалення, субсидія може не нараховуватися, адже плата за ЖКП менша за обов'язковий платіж.

Для підрахунку потрібно визначити розмір обов'язкового платежу. Для цього місячний дохід ділять на кількість мешканців, прожитковий мінімум, базовий коефіцієнт (2) та множать на базову норму плати за послуги (15).

8000 : 1 : 2920 : 2 х 15 = 20,5 %. В гривнях ця сума становитиме 8000 х 20,5 = 1640 грн. Сума субсидії дорівнює різниці між сумою нарахувань в межах соціальних норм та отриманою сумою. 2000 — 1640 грн = 360 грн

Якщо ж дохід в 8 тисяч грн матиме непрацездатна особа, що проживає одна, сума буде більше, адже соціальна норма житла збільшується на 30 % для непрацездатних непрацюючих осіб. Зазначимо, що вартість ЖКП за нормативами різниться в кожному населеному пункті, залежно від вартості послуг постачальника.

Формула обчислення судбидії

Щоб розуміти, чи вкладаєтесь ви в межі споживання, варто їх знати. Наприклад, води на одну людину за нормами споживається 3,6 куб.метри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можна отримати три види субсидії. Проте дві з них вимагають особливих життєвих умов.