Кому в Україні точно не дадуть субсидію або можуть забрати надану

Житлова субсидія залишається важливим інструментом соціальної підтримки, але для її отримання необхідно дотримуватись усіх встановлених вимог

Держава продовжує підтримувати громадян, яким важко самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Проте для отримання субсидії існує ряд чітких умов, а деякі категорії заявників можуть отримати відмову.

"Телеграф" розповідає про 7 популярних причин відмови у цьому виді соціальної допомоги. Зазначимо, що деякі випадки мають виключення, тож ПФУ розглядає кожне домогосподарство індивідуально.

Коли субсидію не дають або можуть забрати

Якщо площа житла перевищує 130 кв. м для квартири або 230 кв. м для будинку (винятки — багатодітні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу).

У власності є транспортний засіб, випущений менш ніж 5 років тому (мопеди та причепи не враховуються).

Член родини має два чи більше транспортних засобів, випущених менш ніж 15 років тому.

Наявний борг за ЖКП понад три місяці на суму, що перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів.

Один із зареєстрованих мешканців купував валюту або робив покупки на суму понад 100 тис. грн (окрім лікування) протягом року до звернення.

Є депозит у банку понад 100 тис. грн або власність на більше ніж одну квартиру (винятки — тимчасово окуповані території, часткова власність у селах).

У сім’ї є особи, які не сплачують ЄСВ або ухиляються від аліментів понад 3 місяці.

Зазначимо, що субсидія призначається, якщо розмір витрат перевищує обов’язковий платіж, розрахований індивідуально для кожної родини залежно від сукупного доходу. Навіть якщо людина відповідає вищеперерахованим умовам та має право отримувати допомогу, її сума може становити 0 або менше, через дохід.

Варто знати, якщо приховати в поданих документах факт, який відміняє право на отримання субсидії, або не повідомити про його настання до ПФУ, субсидію можуть відмінити, а надлишок виплачених коштів — повернути. Серед прикладів — наявність чи купівля нової машини.

Раніше "Телеграф" пропонував порахувати субсидію, яку буде отримувати людина при мінімальній зарплаті. Якщо ж в родині кілька членів, зокрема неповнолітні, сума нарахувань може суттєво змінитися.