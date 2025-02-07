Льгота или субсидия: что выгоднее для многодетной семьи

Право получать субсидию определяется не только уровнем дохода

Люди, имеющие право и на льготу, и на субсидию, не могут получать их одновременно. Среди тех, кто в большинстве своем имеет право на такой вид помощи от государства — многодетные семьи.

Льгота для многодетных семей

Семьи, которые воспитывают троих и более детей, могут получить скидку на 50% на:

оплату жилья в пределах определенных норм (21 кв. м общей площади на каждого постоянно проживающего члена семьи плюс 10,5 кв. м на семью);

уплату коммунальных услуг в пределах утвержденных Кабмином норм и социальных нормативов;

покупка топлива для печей (для домов без централизованного отопления или без использования газа и электроэнергии для обогрева).

Льгота доступна при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи на одного члена за последние шесть месяцев не превышает 4 240 грн (размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в 2025 году).

Эти льготы действуют в течение года с момента их назначения, но не позже конца календарного года. В начале нового года Пенсионный фонд Украины автоматически пересматривает право на льготы в зависимости от дохода семьи.

Субсидия для многодетных семей

Право на субсидию также определяется индивидуально и она может быть назначена, даже если доход семьи превышает нужный для льготы доход. Размер льготы или субсидии определяется индивидуально для каждой семьи.

Пенсионный фонд провел расчет для гипотетической семьи с тремя детьми, где мать получает пособие на ребенка 860 грн, выплату за третьего ребенка 2100, а папа — ФЛП 1 группы. Жилье – дом на 70 кв.м. со стоимостью коммунальных услуг в пределах соцнормативов – 5 000 грн.

Расчет льготы

К определению дохода отца учитывается размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Общий доход семьи: 860 грн. + 2 100 грн. + 3 028 грн. = 5 998 грн.

860 грн. + 2 100 грн. + 3 028 грн. = 5 998 грн. Доход на одного человека: 5998 грн/5 = 1197,6 грн

Поскольку этот показатель не превышает предельный доход (4 240 грн), семья имеет право на льготу.

Размер льготы: 5 000 грн. × 50% = 2 500 грн.

Расчет жилищной субсидии

В совокупный доход отца как ФЛП 1 группы учитывается доход на уровне минимальной заработной платы (8 000 грн). Общий доход семьи - 10 960 грн.

Расчет обязательного платежа:

10 960 грн/5 человек/2 920 грн (прожиточный минимум)/2×15% = 5,63%

Обязательный платеж: 10 960 грн × 5,63% ≈ 617,05 грн

10 960 грн × 5,63% ≈ 617,05 грн Размер субсидии: 5 000 грн – 617,05 грн ≈ 4 382,95 грн

Таким образом, в зависимости от обстоятельств семья может выбрать либо льготу (2500 грн), либо субсидию (≈ 4382,95 грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не все имеют право на субсидию даже при низких доходах. На это влияет не менее 7 факторов. Если нарушить правила, излишне выплаченную субсидию заставят вернуть.