Або США, або КНДР з Іраном: Зеленський пояснив, чому Трамп повинен допомогти Україні захищати ресурси

Якщо Трамп не хоче, щоб українськими ресурсами володіли Росія, КНДР, Іран та Китай, йому доведеться допомогти Україні

Російський режим в першу чергу намагається контролювати українські ресурси, в тому числі потрібні Сполученим Штатам рідкоземельні мінерали. Москва прагне захопити важливі корисні копалини та надати доступ до них союзним режимам – в тому числі КНДР та Ірану. Саме тому Київ пропонує партнерам співробітництво в питанні рідкоземельних ресурсів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Зеленський підкреслив, що Путін планує українськими ресурсами розрахуватися за допомогу з Тегераном та Пхеньяном.

"Путін не просто захоплює їх разом із землею, він уже думає про те, як залучити до свого альянсу інших партнерів — Північну Корею, Іран… і він дасть їм доступ", – підкреслив він.

Зеленський додав, що росіяни не захопили навіть 20% українських мінеральних ресурсів, але вже йдеться про сотні мільярдів доларів. Росіяни чудово знають, де які українські мінерали розташовані, оскільки в 1991 році матеріали радянських геологічних досліджень на українській території були викрадені росіянами та вивезені до Москви.

Якщо президент США Дональд Трамп та європейські союзники не хочуть, щоб цими ресурсами заволоділи Китай, КНДР, Іран та інші поплічники мешканця Кремля – потрібно зупинити агресора та захистити центральну Україну, яка дуже багата на ресурси. Київ не збирається просто віддавати копалини навіть партнерам – тільки на умовах співробітництва.

"Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо — дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну… Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", – резюмував він.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений у налагодженні постачання рідкоземельних металів з України. За його словами, це питання може стати частиною майбутніх домовленостей щодо продовження фінансової та військової підтримки Києва. Україна дійсно має значні запаси важливих ресурсів, які використовуються у військовій та високотехнологічній промисловості – і може отримати з цього багато вигод для себе.

Нагадаємо також, що про те, які саме корисні копалини заховані в надрах нашої країни, ви можете дізнатись у матеріалі "Телеграфу".