Не тільки гроші в економіку. 4 переваги постачання Трампу рідкоземельних металів з України

Проте є і певні ризики, каже юрист

Рідкоземельні метали відкривають нові стратегічні можливості для України на міжнародній арені. Їх видобуток може суттєво вплинути на відносини з ключовими партнерами та зміцнити позиції держави.

Про основні переваги цього напрямку "Телеграфу" розповів юрист-міжнародник Роман Єделєв. Він проаналізував перспективи та можливі виклики.

За словами експерта, ініціатива щодо видобутку рідкоземельних металів належить саме Президенту Зеленському, який обговорював це питання з Дональдом Трампом під час зустрічі у грудні 2024 року. Це доводить, що Президент Трамп чує аргументи, готовий їх сприймати, аналізувати і погоджуватися з ними. Це безперечний позитив, вважає Роман Єделєв.

"Також позитивом є те, що Президент Трамп говорить про угоду, яку треба укласти для безпеки родовищ рідко земельних металів. Україна вже довгий час працює над безпековими угодами, і хоча такий механізм не позбавлений недоліків, наявність угоди в будь-якому разі краща за відсутність угоди.

Цілком можливо, що в безпекову угоду між США і Україною можуть бути внесені зміни і вона може суттєво посилена. Трамп може представити такі зміни своїм виборцям як перемогу, в тому числі і над Китаєм. Хочеться сподіватися, що до угод Трамп ставиться значно серйозніше, ніж до своїх усних заяв, які інколи є взаємовиключними", — додає експерт.

Попри високу вартість видобутку рідкоземельних металів в Україні порівняно з китайським імпортом, цей проєкт має стратегічне значення для обороноздатності України.

"Розробити родовища, налагодити видобуток, забезпечити експорт у США — все це дорожче, ніж експортувати з Китаю прямо зараз. Якщо США бачитимуть загрозу зі сторони Китаю і далі, то це все має сенс. Якщо у світі відбудеться певна розрядка, то цей проєкт може бути не реалізованим.

Дипломатична майстерність представників України має полягати в тому, щоб показати, в скількох випадках ізоляціонізм США вже призвів до того, що зараз саме Китай контролює такі родовища в різних куточках планети. І що у США залишилося не так багато можливостей забезпечити свою безпеку. Це важливо у тому контексті, що за чотири роки (а для розробки родовищ це практично нічого) відбудуться нові вибори, а від представників Демократичної партії ми подібних заяв не чули", — зазначає Єделєв.

Втім, є і ризики. Юрист каже, що, зважаючи на нинішні дії Трампа, США і ЄС перетворюються із союзників на конкурентів. Якщо ЄС погодиться із запитами США, то союзницькі відносини відновляться. Але якщо ЄС вирішить не погоджуватися, то конкуренція посилюватиметься. І Україні, можливо, доведеться робити вибір, з ким тоді інтегруватися. Адже рідкоземельні метали потрібні і державам-членкиням ЄС. Але для цього ЄС треба прокидатися і робити кроки для того, щоб гарантувати безпеку на європейському континенті.

"Чи здатен ЄС прокинитися — складне питання, на яке європейці ще довго шукатимуть відповідь. І весь час пошуку українці будуть гинути у війні з рф. А тому безпека тут і зараз для нас буде визначальною. От тільки треба пам'ятати, що наші рішення матимуть довготривалий ефект.

Також раніше "Телеграф" писав, що Україна готова надати США доступ до рідкоземельних металів. Та є одна умова — гарантувати безпеку України.