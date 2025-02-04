Постачання рідкоземельних металів Трампу - геніальна ідея: фінансист пояснив, що це дасть Україні

Фінансист каже, що це супер рішення

Переговори щодо постачання рідкоземельних металів (РЗМ) з України до США можуть не лише відіграти роль в економічній співпраці між країнами. Це стратегічне, і навіть геніальне значення.

У цьому впевнений фінансист та інвестиційний банкір Сергій Фурса. "Це геніальне рішення наших перемовників та дипломатів. Тих, хто зміг продати Трампу цю ідею. Показати Трампу, що він зможе продати своєму електорату це як перемогу, — це супер рішення насправді", — зазначив Фурса у коментарі "Телеграфу".

Експерт підкреслює стратегічну цінність такої домовленості: "Ми нічого не втрачаємо насправді, але гарантуємо собі, що у Трампа буде інтерес продовжувати підтримку України. Це для нас важливо".

На запитання про поточний стан видобутку РЗМ в Україні Фурса відповів відверто: "У нас є поклади під землею, але вони не розвідані. В Україні є певні процеси по титанових рудах, але вони розташовані глибоко. І добратись до них — дуже дорого".

Взагалі у світі видобуток рідкоземельних металів вважається дуже дорогим і невигідним через величезні капітальні вкладення (CAPEX). Та є надія, що великі американські компанії захочуть вкласти гроші у їх розвідку та видобуток на території України.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Україна володіє приблизно 5% світових запасів критичної сировини, загальна вартість яких оцінюється у 12 трильйонів доларів. До групи рідкоземельних металів входять скандій, ітрій та лантаноїди, які мають особливе значення для високотехнологічної промисловості.