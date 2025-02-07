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Или США, или КНДР с Ираном: Зеленский объяснил, почему Трамп должен помочь Украине защищать ресурсы

Автор
Антон Корж
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Зеленский объяснил, почему нужно защитить украинские земли от РФ Новость обновлена 08 февраля 2025, 00:08
Зеленский объяснил, почему нужно защитить украинские земли от РФ. Фото president.gov.ua

Если Трамп не хочет, чтобы украинскими ресурсами владели Россия, КНДР, Иран и Китай, ему придется помочь Украине

Российский режим, в первую очередь, пытается контролировать украинские ресурсы, в том числе нужные Соединенным Штатам редкоземельные минералы. Москва стремится захватить важные полезные ископаемые и предоставить доступ к ним союзным режимам – в том числе КНДР и Ирану. Именно поэтому Киев предлагает партнерам сотрудничество по редкоземельным ресурсам.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. Зеленский подчеркнул, что Путин планирует украинскими ресурсами рассчитаться за помощь с Тегераном и Пхеньяном.

"Путин не просто захватывает их вместе с землей, он уже думает о том, как привлечь в свой альянс других партнеров — Северную Корею, Иран... и он даст им доступ", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что россияне не захватили даже 20% украинских минеральных ресурсов, но речь уже идет о сотнях миллиардов долларов. Россияне прекрасно знают, где украинские минералы расположены, поскольку в 1991 году материалы советских геологических исследований на украинской территории были похищены россиянами и вывезены в Москву.

Если президент США Дональд Трамп и европейские союзники не хотят, чтобы этими ресурсами завладели Китай, КНДР, Иран и другие приспешники обитателя Кремля – нужно остановить агрессора и защитить центральную Украину, которая очень богата ресурсами. Киев не собирается просто отдавать ископаемые даже партнерам только на условиях сотрудничества.

"Нам нужно остановить Путина и защитить то, что мы имеем — очень богатый Днепровский регион, центральную Украину… Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны больше заработать. И они должны иметь этот приоритет, и они его будут иметь. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом", — резюмировал он.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в налаживании поставок редкоземельных металлов из Украины. По его словам, этот вопрос может стать частью будущих договоренностей по продлению финансовой и военной поддержки Киева. Украина действительно имеет значительные запасы важных ресурсов, которые используются в военной и высокотехнологичной промышленности – и может извлечь из этого много выгод для себя.

Напомним также, что о том, какие полезные ископаемые спрятаны в недрах нашей страны, вы можете узнать в материале "Телеграфа".

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#Украина #Россия #Война #Редкоземельные металлы