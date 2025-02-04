Що Україна може отримати від США за рідкоземельні метали – експерт розповів

Процес запуску видобутку та переробки стратегічних ресурсів може зайняти від одного до кількох роківтра

Президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений у налагодженні постачання рідкоземельних металів з України. За його словами, це питання може стати частиною майбутніх домовленостей щодо продовження фінансової та військової підтримки Києва. Україна дійсно має значні запаси важливих ресурсів, які використовуються у військовій та високотехнологічній промисловості. Разом з тим, їхній видобуток та переробка потребують значних інвестицій та відповідних умов для іноземних партнерів.

Про те, яку вигоду з цього може отримати Україна "Телеграфу" розповів Анатолій Амелін, виконавчий директор "Українського інституту майбутнього". За його словами, США шукають альтернативи китайським і російським постачальникам критичних матеріалів, а співпраця з США у сфері РЗМ може стати для України геополітичним важелем.

Наразі Китай та Росія контролюють більшу частину глобального ринку рідкоземельних металів та використовують це як важіль впливу на інші держави, зокрема й Сполучені штати.

"Китай сьогодні дуже сильно починає впливати на американську економіку через обмеження постачання для технологічних американських компаній критичних матеріалів. Росія також грає в цьому значну роль", — зазначив фахівець.

Галій, германій та кремній є найбільш критичними ресурсами, які потрібні Америці для виробництва напівпровідників. Україна має значні поклади цих металів, а також титану, берилію, урану та інших елементів, які входять до списку критично важливих для американської економіки.

"В Україні є 24 різних типи покладів, які включені до американського Critical Materials Act. Це – база для кооперації. Але відкриваємо Конституцію, пам'ятаємо, що надра в Україні належить народу. Але то, що вони належать народу і знаходиться під землею, нічого не відбувається, народу від цього не холодно, ні жарко", — підкреслив експерт. На його думку, ключове питання полягає не лише у видобутку цих ресурсів, але й у можливості їхньої переробки саме на території України.

Як пояснює Амелін, на прикладі титану можна побачити величезну різницю у вартості сировини та кінцевої продукції:

"З тонни титану, яка коштує 300 доларів, виробляється готова продукцію на 200 000 доларів. Тому наше завдання — створити умови, щоб американські компанії входили в українське родовище, але не вивозили звідси сировину, а щоб їм було вигідно переробляти це в Україні. У нас є освічені люди".

Як вважає директор "Українського інституту майбутнього", таке рішення дозволило би не тільки отримувати більше податкових надходжень, а й створювати робочі місця, залучати інвестиції та технології. Таке виробництво може зробити Україну ключовим гравцем на європейському ринку критичних матеріалів, а також забезпечити додатковий рівень безпеки.

"Наше завдання стати головним європейським економічним партнером Америки через виробництво кінцевої продукції в Україні. Це експорт цієї продукції в Європу, на близький Схід і в інші країни, плюс заміщення Росії. Тому в нас є пакет пропозицій, які ми можемо дати. Не просто віддати сировину. Ні, я проти, як громадянин України, я буду виступати проти. А якщо ми створимо умови, де американським інвесторам, партнерам буде вигідніше це виробляти в Україні, ніж в інших країнах, то це буде стратегія", – зазначив він.

Процес запуску видобутку та переробки стратегічних ресурсів може зайняти від одного до кількох років, залежно від обраної моделі співпраці та рівня залучених інвестицій.

"В Америці був єдиний завод по виробництву титанової губки, він закритий, і це сьогодні не найефективніша технологія. В Україні є розробки, які дозволяють з титанової сировини робити титановий порошок. Це майже вдвічі дешевше буде, ніж виробництво через титанову губку. Це нові технології, які вже є в Україні", — пояснив Амелін.

Якщо бюрократичні процедури будуть спрощені, то будівництво таких підприємств та заводів може зайняти від одного до двох років. Крім того, існують приклади, коли в України великі виробництва створювалися за дев’ять місяців. Натомість в Європі подібні процеси зайняли би щонайменше чотири-п’ять років.

Однак для того, аби американські інвестори дійсно були зацікавлені в такі співпраці, Україна має створити сприятливі умови, які передбачають податкові пільги, покриття деяких капітальних видатків, підключення підприємств до електромереж та будівництво доріг.

"І це може держава зробити разом з місцевими органами влади, тому що для них це створення робочих місць, для них це наповнення місцевих бюджетів. Це наш буде, знаєте, так в Радянському Союзі, там був БАМ – велике індустріальне будівництво. От у нас має бути велике індустріальне будівництво в Україні, як національний проєкт", — зазначив Амелін.

Попри труднощі, експерт упевнений, що Україна здатна швидко реалізувати цей проєкт, якщо буде політична воля: "Все питання в тому, чи ми цього хочемо. Я думаю, що українці хочуть".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які корисні копалини, в яких зацікавлені інші держави, ховаються в надрах України.