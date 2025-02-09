В одній з областей України відчутно потеплішає: синоптики потішили прогнозом

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В Україні починаючи з 10 лютого буде переважатиме стійка погода переважно без опадів. Відчутним потеплінням буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів вдень піднімуться вище нуля.

При цьому на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям слід бути обережними. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні 10 лютого

У понеділок, 10 лютого, на всій території України очікується погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…-10, на узбережжі морів та на Закарпатті 0…-5; вдень -4…+1 градусів тепла.

Погода в Украні 10 лютого

Погода в Україні 11 лютого

У вівторок, 11 лютого, на більшій частині території України утримається погода без опадів, лише у Криму місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5…-10, на узбережжі морів та на Закарпатті 0…-5; вдень -3…+2 градусів тепла.

Погода в Україні 11 лютого

Погода в Україні 12 лютого

У середу, 12 лютого, продовжиться період сухої та спокійної погоди у всіх регіонах України. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…-9, на узбережжі морів та на Закарпатті -4…+1; вдень -2…+3 градусів тепла.

Погода в Україні 12 лютого

Раніше "Телеграф" писав, що Україну найближчим часом засипле снігом, тож коли чекати опадів.