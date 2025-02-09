В одной из областей Украины ощутимо потеплеет: синоптики порадовали прогнозом

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В Украине, начиная с 10 февраля, будет преобладать устойчивая погода преимущественно без осадков. Ощутимым потеплением будет в Закарпатье, где столбики термометров днем поднимутся выше нуля.

При этом на дорогах местами гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, по всей территории Украины ожидается погода без осадков. На дорогах кое-где гололед. Ветер восточный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…-10, на побережье морей и Закарпатье 0…-5; днем -4…+1 градуса тепла.

Погода в Украине 10 февраля

Погода в Украине 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, на большей части территории Украины будет держаться погода без осадков, лишь в Крыму местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...-10, на побережье морей и Закарпатье 0...-5; днем -3…+2 градуса тепла.

Погода в Украине 11 февраля

Погода в Украине 12 февраля

В среду, 12 февраля, продлится период сухой и спокойной погоды во всех регионах Украины. На дорогах кое-где гололед. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…-9, на побережье морей и Закарпатье -4…+1; днем -2…+3 градуса тепла.

Погода в Украине 12 февраля

Ранее "Телеграф" писал, что Украину в ближайшее время засыпает снегом, так что если ожидать осадков.