На фронті сталося майже 100 ворожих атак. У Генштабі розповіли про актуальну ситуацію (карта боїв)

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1 170 осіб

Йде 1083-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, протягом минулої доби, 9 лютого, на фронті сталося 99 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак сталося на Покровському напрямку, також активний ворог на Харківщині.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 російські штурми. Бої тривали в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

На Лиманському напрямку сталося 10 ворожих атак. Росіяни намагалися просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

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На Краматорському напрямку зафіксовано 2 боєзіткнення. Російська армія атакувала у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 13 разів. Бої точилися неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Новопавлівському напрямку окупанти марно намагалися прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль. Вони активно застосовували авіацію.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 7 атак. Бої тривали в районах населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки росіян. Вони намагалися просунутися в районах Вовчанська та Фиголівки.

В Курській області Росії триває операція Сил Оборони України. За 9 лютого наші воїни відбили 18 російських атак.

"Загалом, минулої доби (9 лютого, — ред.)) загальні втрати російських загарбників склали 1 170 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 16 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, 137 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів", — додали у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на стратегічно важливому Чонгарському переїзді українські військові у 2014 році замінували три ключові мости — два автомобільні та один залізничний. Проте замість 200 тисяч мін для надійної оборони встановили трохи більш як 1500, що створило критичну вразливість на південному напрямку.