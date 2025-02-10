На фронте произошло почти 100 вражеских атак. В Генштабе рассказали об актуальной ситуации (карта боев)

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1 170 человек

Идет 1083-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за прошедшие сутки, 9 февраля, на фронте произошло 99 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак произошло на Покровском направлении, также активен враг в Харьковской области.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 33 российских штурма. Бои шли в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

На Лиманском направлении произошло 10 вражеских атак. Россияне пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новосергеевка, Ямполевка, Колодцы, Копанки и Новолюбовка.

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На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения. Российская армия атаковала в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне атаковали 13 раз. Бои шли неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Новопавловском направлении оккупанты безуспешно пытались прорваться вблизи населенного пункта Константинополь. Они активно применяли авиацию.

На Купянском направлении россияне совершили 7 атак. Бои продолжались в районах населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово. На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки россиян. Они пытались продвинуться в районах Волчанска и Фиголовки.

В Курской области России продолжается операция Сил Обороны Украины. За 9 февраля наши воины отразили 18 российских атак.

"В общей сложности, за прошедшие сутки (9 февраля, — ред.) общие потери российских захватчиков составили 1 170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 16 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны, 137 БпЛА 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов", — добавили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на стратегически важном Чонгарском переезде украинские военные в 2014 году заминировали три ключевых моста — два автомобильных и один железнодорожный. Однако вместо 200 тысяч мин для надежной обороны установили чуть более 1500, что создало критическую уязвимость на южном направлении.