З порогу — у ванну. В Миколаєві здають в оренду дуже дивну квартиру (відео)

Дівчина, що орендувала його, була вражена таким рішенням

В Україні здають чимало дивних квартир, проте це житло в Миколаєві претендує на роль найбільш дивного. Дівчина показала квартиру, що орендувала в обласному центрі, в якій одразу за вхідними дверима розміщено ванну та туалет.

Відео у TikTok розмістила користувачка з ніком elizaavlasova. За її словами, вони на кілька днів орендували квартиру у Миколаєві, проте вона виявилася максимально незвичайного планування.

В квартирі є кімната та невелика кухня, в нормальному стані та традиційно мебльовані. Але розміщення санвузла є настільки незвичним, що дівчина назвала його "топ неочікуваних рішень в квартирі".

Це дійсно дуже дивне планування, що буде створювати багато незручностей для жителів квартири. Під відео з'явилося чимало здивованих коментарів. Люди пофантазували, як живеться в такому житлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові також здають дуже незвичайну квартиру. Це — "хрущовка" розташована на другому поверсі будинку у Шевченківському районі, але вхід в неї — з вулиці по сходах. Серед інших "родзинок" житла — відсутність місця, де можна помитися та пліснява на стінах. Вартість — 3000 гривень плюс оплата комунальних послуг.