С порога – в ванную. В Николаеве сдают в аренду очень странную квартиру (видео)

Арендовавшая его девушка была поражена таким решением

В Украине сдают немало странных квартир, однако это жилье в Николаеве претендует на роль самого удивительного. Девушка показала квартиру, что арендовала в областном центре, в которой сразу за входной дверью размещены ванная и туалет.

Видео в TikTok разместила пользовательница с ником elizaavlasova. По ее словам, они на несколько дней арендовали квартиру в Николаеве, однако она оказалась максимально необычной планировки.

В квартире есть комната и небольшая кухня, в нормальном состоянии и традиционно меблированные. Но размещение санузла настолько непривычно, что девушка назвала его "топ неожиданных решений в квартире".

Это действительно очень странная планировка, что будет создавать много неудобств для жителей квартиры. Под видео появилось немало удивленных комментариев. Люди пофантазировали, как живется в таком жилище.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове тоже сдают очень необычную квартиру. Это "хрущевка" расположенная на втором этаже дома в Шевченковском районе, но вход в нее — с улицы по лестнице. Среди других "изюминок" жилья – отсутствие места, где можно помыться и плесень на стенах. Стоимость – 3000 гривен плюс оплата коммунальных услуг.