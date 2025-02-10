"Дуже схоже на інсульт". У Потапа були проблеми з обличчям на фоні стресу через війну

Репер два місяці ходив з напівпаралізованим обличчям

Скандальний український репер Потап, який втік з України на початку великої війни, вперше дав інтерв’ю за майже три роки російському "опозиційному" журналісту Юрію Дудю. Він розповів, яка хвороба спричинила параліч його обличчя у 2023 році. Репер заявив, що навіть попри це він давав концерти та допомагав Україні.

Продюсеру-втікачу приписували інсульт та інші хвороби, проте, Потап зізнався, що це був синдром Рамзі-Ганта. Він трапився унаслідок отиту, який дав ускладнення на лицьовий нерв.

"Він (ред. — отит) дав ускладнення на трійчастий нерв. Неможливо спати, їсти. Дуже схоже на інсульт, але слава Богу не він. Але навіть незважаючи на це, я брав участь у концертах, а це жахливо без свого робочого інструмента", — ділиться репер.

"Що ти можеш зробити? Ну я виходив у люди разом з коробкою такою величезною. Збирав гроші. Навіть назбирав за один раз 10 тисяч євро на концерті. Це у європейській частині було. Я повернувся з цією коробкою, з десяткою євро і з перекошеним обличчям", — додав репер.

Продюсер запевняє, що навіть з паралічем обличчя, він все одно допомагав Україні. Як повідомив Потап, лікарі йому сказали, що ця хвороба сталася ним на фоні стресу. "Напевно, ми всією Україною, українці всього світу, де б не були зараз, стресуємо. Звичайно, на фоні того, що відбувається зараз на "нулі", на "передку", я сказав собі "Навіть з цими кривим обличчям ти підеш і будеш робити свою роботу". От і робив".

Ця хвороба, за словами Потапа, тривала два місяці. Щоб побороти цей недуг, репер пропив курс стероїдів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Потапа застало зненацька незручне питання про дружбу із Зеленським. Про привілеї дружби з президентом Потап не був готовий говорити.