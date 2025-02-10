"Очень похоже на инсульт". У Потапа были проблемы с лицом на фоне стресса из-за войны

Рэпер два месяца ходил с полупарализованным лицом

Скандальный украинский рэпер Потап, сбежавший из Украины в начале великой войны, впервые дал интервью за почти три года российскому "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю. Он рассказал, какая болезнь вызвала паралич его лица в 2023 году. Рэпер заявил, что даже несмотря на это, он давал концерты и помогал Украине.

Беглецу-продюсеру приписывали инсульт и другие болезни, однако, Потап признался, что это был синдром Рамзи-Ганта. Он случился после отита, который дал осложнение на лицевой нерв.

" Он (ред. — отит) дал осложнение на троичный нерв. Невозможно спать, есть. Очень похоже на инсульт, но слава Богу не он. Но даже несмотря на это, я участвовал в концертах, а это ужасно без своего рабочего инструмента", — делится рэпер.

"Что ты можешь сделать? Ну я выходил в люди вместе с такой огромной коробкой. Собирал деньги. Даже насобирал за один раз 10 тысяч евро на концерте. Это в европейской части было. Я вернулся с этой коробкой, с десяткой евро и с перекошенным лицом", — добавил рэпер.

Продюсер уверяет, что даже с параличом лица он все равно помогал Украине. Как сообщил Потап, врачи сказали, что эта болезнь произошла им на фоне стресса. "Наверное, мы всей Украиной, украинцы всего мира, где бы ни были сейчас, стрессуем. Конечно, на фоне происходящего сейчас на "нуле", на "передке", я сказал себе "Даже с этим кривым лицом ты пойдешь и будешь делать свою работу". Вот и делал".

Эта болезнь, по словам Потапа, длилась два месяца. Чтобы побороть этот недуг, рэпер пропил курс стероидов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потапа застал врасплох неудобный вопрос о дружбе с Зеленским. О привилегиях дружбы с президентом Потап не был готов говорить.