Щоб уникнути Третьої світової. У Трампа хочуть запропонувати Україні обміняти території

Україні запропонують піти на територіальні поступки

У США припускають, що Україні доведеться поступитися частиною своїх територій в обмін на гарантії безпеки. При цьому там не вважають за ймовірне членство України в НАТО.

Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц в ефірі ABC. За його словами, подібні поступки обговорювалися на переговорах у Стамбулі у 2022 році та "навіть раніше".

"Це буде якась подібність обміну територій на майбутні гарантії безпеки. Майбутній статус України", — сказав Уолтц і одразу ж додав, що не йдеться про членство України в НАТО.

За його словами, це не лише позиція США, а й низки інших країн. Чиновник зазначив, що постійно чує від української сторони необхідність не допустити повторення вторгнення, а від росіян, що вони розглянуть пропозицію про припинення вогню.

Він також зазначив, що нинішня адміністрація Білого дому не розуміє підхід попередньої, про підтримку "стільки, скільки потрібно".

"Це, по суті, є нескінченною війною в обстановці, в якій буквально гинуть сотні тисяч людей за лічені місяці. І це може перерости в Третю світову війну. … Ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. Але ми також маємо говорити про реальну ситуацію на місцях", — сказав він.

Водночас у розмові з FOX Уолтц зазначив, що питання територіальних поступок з боку України обговорюється не лише з Києвом, а й з Москвою. При цьому США підштовхують обидві сторони до поступок.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’являлося повідомлення про те, що Путін змусив представника США чекати на зустріч вісім годин. Трамп після цього написав гнівне повідомлення, в якому звинуватив журналістів у поширенні "фейкових новин" і навіть назвав їх "хворими дегенератами".