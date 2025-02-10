Пшикнув перцевим балончиком в очі військкому. Поліція затримала нападника (фото)

Під час обшуку копи знайшли у нього 1 кг коноплі

У Чернігові чоловік на вулиці напав на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Він розпилив йому в обличчя перцевий балончик та погрожував телескопічним кийком.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. Фігуранта вже затримано, за місцем проживання проведено обшук та вилучено близько 1 кг коноплі та набої різного калібру.

"6 лютого до Чернігівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста під час оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП невідомий чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно, замахнувся на одного з військових телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що підозрюваним виявився 43-річний містянин, який після нападу зачинився у своїй квартирі. Під час обшуку якої було виявлено телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру.

Копи затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його в ізолятор тимчасового тримання.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за такими статтями:

- за ч. 2 статті 350 (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі);

- за ч. 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України.

Також готується повідомлення про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України)

Санкція за найтяжчою з цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Чернівцях 32-річний чоловік помер у ТЦК, його привезла туди поліція.